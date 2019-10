Man United, Solskjaer appeso a un filo. Prossima col Liverpool decisiva

© foto di

La paziena è finita, in casa Manchester United si comincia a mettere seriamente in discussione il lavoro di Ole Gunnar Solskjaer. Lo United si trova, dopo 8 giornate di Premier, al 12esimo posto con 15 punti di svantaggio dalla capolista Liverpool. Avvio di stagione che non è piaciuto soprattuto al vicepresidente Ed Woodward, visto che per il Mirror il numero 2 dei Red Devils ha oramai perso la pazienza. Al ritorno dalla sosta per le Nazionale lo United ospiterà proprio il Liverpool e una sconfitta, per il tabloid, potrebbe mettere fine all'avventura di Solskjaer sulla panchina di Old Trafford.