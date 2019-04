Man United, Solskjaer: "Col City occasione per rifarci, saremo pronti"

© foto di

L'allenatore del Manchester United Ole-Gunnar Solskjaer ha presentato così in conferenza il big match in programma stasera col City: "Quella contro l'Everton è stata una delle due sconfitte davvero brutte dal mio arrivo, insieme al ko di FA Cup col Wolverhampton. Parliamo di due partite in cui siamo stati molto lontani dai nostri standard. Ai ragazzi ho detto che ora abbiamo due grandi chance per rifarci. La prima ovviamente è la sfida col Manchester City. Ci aspetta un derby e ci faremo trovare pronti".