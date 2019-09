© foto di

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulla situazione di David De Gea, portiere in scadenza di contratto il prossimo giugno: "Io ovviamente voglio che David resti qua. E lui lo sa bene. Per me è il miglior portiere del mondo e negli ultimi anni lo ha dimostrato sul campo. Ci sono già stati diversi incontri fra il club e il giocatore, mi auguro che al più presto si possa arrivare al termine di questa vicenda".