Man United, Solskjaer: "Due rigori sbagliati? Succede, noi poco cinici"

© foto di

Dopo la brutta sconfitta rimediata in casa contro il Crystal Palace, il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha detto: "Non siamo stati abbastanza clinici davanti alla porta e hanno segnato due goal molto facili. Pensavo che avremmo fatto meglio nel secondo tempo, non siamo riusciti a segnare. Abbiamo dominato il match ma non l'abbiamo controllato. Avremmo dovuto giocare meglio gli ultimi cinque minuti. A volte oggi abbiamo difeso male e ci è costato. Due rigori consecutivi sbagliati? Due partite, due rigori sbagliati. Fa parte del gioco, a volte succede. Anche io ne ho sbagliato qualcuno. Se avessimo segnato la partita sarebbe cambiata ma vuol dire che miglioreremo, ci fidiamo dei nostri giocatori".