Ole Gunnar Solskjær fa sul serio col suo Manchester United. Dopo aver conquistato la riconferma, pian piano sta cominciando ad avere sempre più voce in capitolo anche in sede di mercato. Come riportato dal Sun, infatti, l'allenatore dei Red Devils ha ingaggiato uno scout personale al fine di osservare vari calciatori in giro per il mondo. Così, poi, potrà consigliare anche la dirigenza con piena cognizione di causa.