Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato in conferenza stampa rivelando un indizio per la sua possibile permanenza sulla panchina dei Red Devils anche in vista della prossima stagione: "Ho fatto un servizio fotografico per la campagna abbonamenti della prossima stagione, dove chiedo ai nostri tifosi di darci fiducia. Sarebbe strano vedermi in questa pubblicità se non fossi ancora l'allenatore del Man United. Se tornassi in Norvegia e i miei figli vedessero questa pubblicità ci rimarrebbero male. Ovviamente tutto può succedere, anche un calciatore a volte compare nelle foto per qualche pubblicità e poi il giorno dopo viene ceduto".