Man United, Solskjaer: "Fred al posto di Pogba, dura col Chelsea"

© foto di

L'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ha presentato così la gara di EFL Cup in programma domani contro il Chelsea: "Fred prenderà con ogni probabilità il posto dell'infortunato Pogba. Sono contento poi per Andreas Pereira, nelle ultime gare è cresciuto molto e sta mostrando tutte le sue qualità. Chelsea? Sappiamo che affrontare la squadra di Lampard sarà duro, chiediamo tanto ai nostri giovani giocatori in un periodo intenso, ma grazie a questo saranno ancora più forti".