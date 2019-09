Man United, Solskjaer: "Giusto lasciare andare via Lukaku e Sanchez"

© foto di

Dopo la vittoria in Europa League contro l'Astana, Ole-Gunnar Solskjaer è tornato a parlare anche degli addii di Lukaku e Sanchez con destinazione Inter, oltre a celebrare il gol partita del giovane attaccante classe 2001: "Per me lasciar andare Lukaku e Sanchez era la decisione giusta. Sono convinto che per Greenwood sarà una stagione importante", le parole del tecnico del Manchester United riportate dalla BBC.