Man United, Solskjaer ha deciso: se parte De Gea fiducia a Romero

© foto di Federico De Luca

Il prossimo portiere titolare del Manchester United potrebbe essere... Sergio Romero. Il numero 1 argentino, scrive il Daily Mail, sarebbe infatti il prescelto dal tecnico Ole Gunnar Solskjaer in caso di partenza di David De Gea. Lo spagnolo è ambito da molti club, PSG in primis, e per la sua sostituzione sono stati fatti i nomi di Cillessen, Pickford e Onana. Ma per Solskjaer il sostituto è già in casa e risponde proprio al nome dell'ex Sampdoria.