Ole Gunnar Solskjær, allenatore del Manchester United, è intervenuto in conferenza stampa al termine del successo dei "Red Devils" per 2-0 sul campo del Burnley: "Due vittorie consecutive sono un'ottima risposta alla brutta sconfitta contro il Watford. Tutti i giocatori hanno risposto nel modo migliore alle mie richieste, stiamo migliorando a vista d'occhio. E' importante non aver subito gol, nel primo tempo abbiamo controllato e dominato la sfida ma non siamo riusciti a concretizzare molte occasioni mentre nella ripresa siamo stati bravi a difenderci. Ero preoccupato per una possibile reazione dei nostri avversari? Sì, ma i miei ragazzi sono stati bravi, specialmente in difesa".