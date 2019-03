Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, dopo il successo sul PSG e l'accesso ai quarti di finale di Champions, ha parlato di come ha motivato i suoi giocatori prima del fischio d'inizio al Parco dei Principi: "Questa è la Champions, abbiamo parlato tanto di come l'Ajax ha eliminato il Real Madrid il giorno prima, ma pure della Juventus che lo scorso anno riuscì quasi a rimontare il Real Madrid o del PSG-Barcellona del giorno prima. Il rigore di Rashford? E' stato assolutamente fantastico, non ha avuto paura e neanche mezzo dubbio. Avevo paura di sbagliare, ma Rashford è stato bravissimo dopo aver vinto il rigore con Lukaku".