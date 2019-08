© foto di

Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, è intervenuto prima del match contro il Wolverhampton ai microfoni di Sky Sport: "Pereira si è conquistato il posto dopo l'impatto che ha avuto la scorsa settimana, quando è entrato ha fatto subito gol. James può darci quel qualcosa in più con il suo ritmo, anche senza palla lavora molto per i compagni. Di sicuro non è un campo fortunato, ho perso tre volte su tre, sappiamo che il Wolverhampton è un'ottima squadra. Subiscono pochi gol, dobbiamo essere cinici nelle occasioni che ci capiteranno".