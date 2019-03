Man United, Solskjaer: "Nessun contratto col Molde: qui per lavorare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima partita contro l'Arsenal: "Il mio futuro? Sono qui per fare il mio lavoro, non sono qui per emozionarmi. Il contratto? Non posso averne due, quindi quello col Molde è stato interrotto consensualmente per permettermi di venire ad aiutare il Man United e ho firmato un accordo fino a giugno. Speriamo che i calciatori che arriveranno resteranno qui per molti anni. Amo allenare questi ragazzi e lavorare qui. Come dico sempre io voglio fare il massimo per il club giorno dopo giorno, poi quando verrà presa una decisione, vedremo quale sarà".