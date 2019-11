Brutta sconfitta rimediata dal Manchester United, battuto 1-0 dal Bournemouth. Dopo la gara Ole Gunnar Solskjaer ha detto: "Siamo delusi ma quando vieni in stadi come questo devi prendere il controllo del gioco. Non l'abbiamo fatto e non siamo riusciti a vincere. Ci è mancata qualità a volte. Forse avrei dovuto schierare una formazione diversa. Dobbiamo vincere match come questo. Siamo delusi. Dobbiamo guardare avanti adesso però anche se questo è un passo indietro per noi".