Il Manchester United sta preparando un'offerta per il centrocampista del Newcastle, Sean Longstaff. Secondo le informazioni di Sky Sports uk, Longstaff avrebbe catturato l'attenzione di Solskjaer la scorsa stagione: il 21enne ha disputato 13 partite, di cui nove in Premier League, prima che un infortunio ai legamenti del ginocchio ponesse fine alla sua stagione a marzo. Per il Newcastle il giocatore non è in vendita, ma in ogni caso potrebbe costare più dei 50 milioni di sterline spesi per Wan-Bissaka.