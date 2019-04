Man United, Solskjaer: "Pogba concentrato, dà sempre il 100% per noi"

© foto di

Ole-Gunnar Solskjaer è tornato a parlare dei tanti rumors e del rendimento di Paul Pogba, obiettivo di mercato di Real Madrid e Juventus. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico del Manchester United: "Paul è sempre stato positivo nei nostri colloqui. Lo vedo concentrato sul Manchester United, è uno che dà sempre il 100%. Non aveva mai corso così tanto con questa maglia come nella gara contro il Barcellona, la sua attitudine è stata brillante in Champions".