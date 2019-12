Man United, Solskjaer: "Pogba ha bisogno di tempo, è stato fuori a lungo"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il 2-0 rifilato al Burnley, il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha spiegato l'assenza di Pogba, tornato dopo tre mesi di assenze nelle gare contro Watford e Newcastle ma nemmeno in panchina nella gara di ieri sera: "E' stato assente per un po 'e poi ha giocato subito due partite in pochi giorni. Dobbiamo prenderci del tempo così può prepararsi al meglio per la prossima gara. Contro il Newcastle ha avuto delle brutte sensazioni, pertanto era giusto farlo riposare qualche giorno in più. E' normale avere bisogno di tempo dopo essere stati fuori per così tanto tempo", ha ammesso Solskjaer.