Man United, Solskjaer: "Pogba non ha mai detto di non voler restare"

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa commentando così la foto che raffigura Pogba in compagnia del tecnico del Real Madrid Zidane: "Non ho mai sentito Pogba dire che non vuole stare con noi. E' parte del nostro progetto futuro. Ha giocato dolorante. E' stato criticato a destra e a manca ma nelle sue ultime due partite stava male. Voleva giocare e voleva provare a essere utile ma sentiva troppo dolore. Per questo lo abbiamo lasciato libero per qualche giorno. Per quanto riguarda la foto, quando uno gioca al Man United è normale che accada, ma non ho nessun problema con quella immagine".