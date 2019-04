© foto di

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer presenta in sala stampa la sfida di domani contro il Barcellona valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League: "Herrera non ci sarà, mi auguro che almeno Matic possa essere al 100%. A questo livello ogni gara è difficile, ma il Barça è una delle migliori squadre al mondo e noi dovremo essere al nostro massimo livello. Col PSG siamo passati perché tutti credevamo all'obiettivo e col Barça dovrà esserci la stessa mentalità. Alexis Sanchez? Domani non ci sarà. Come si ferma Messi? E' uno dei migliori al mondo, ma questa stagione abbiamo già affrontato CR7, Mbappé e Hazard. Domani vedremo come fare, senza scordarci di un certo Coutinho. Leo comunque è fantastico, fermarlo è difficile ma non impossibile. Pogba-Real Madrid? Paul sta pensando solo alla gara di domani. E' un giocatore dello United che ultimamente ha fatto grandi prestazioni. La gara di domani? La Champions è un torneo pieno di imprevisti. Il Barça l'anno scorso ha perso con la Roma, è avvertito. E noi abbiamo rimontato col PSG. Pique? Un ragazzo fantastico che ha giocato qua con noi. Credevamo molto nelle sue qualità e in quelle di Giuseppe Rossi".