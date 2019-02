Man United, Solskjaer: "Pogba si sta divertendo. Grande gara nella ripresa"

Un'altra vittoria per il Manchester United che ha battuto senza troppi problemi il Fulham per 3-0. Dopo la gara Ole Gunner Solskjaer: "Dopo il 2-0 ho sentito che la squadra era in controllo e nella ripresa ho pensato che abbiamo giocato davvero molto bene rispetto alla partita di Leicester della scorsa settimana. Penso che Herrera e Matic abbiano controllato il centrocampo ed è stata una prestazione fantastica nella ripresa. Pogba? Sta bene, si sta divertendo, sta giocando bene. La sua energia è fantastica".