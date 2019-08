Man United, Solskjaer: "Stiamo sbagliando di tutto. James fantastico"

© foto di

Terzo stop consecutivo per il Manchester United che non è andato oltre l'1-1 in casa del Southampton: "Abbiamo iniziato bene, stavamo giocando come volevamo ma avremmo dovuto segnare il secondo e il terzo gol per chiudere la gara", ha ammesso Solskjaer. "Non siamo stati abbastanza cinici. Abbiamo avuto un sacco di occasioni ma non abbiamo segnato. Nelle altre tre partite che non abbiamo vinto, abbiamo giocato meglio rispetto a quanto abbiamo fatto contro il Chelsea. Stiamo dominando e creando occasioni ma non siamo stati abbastanza cinici davanti alla porta per vincere le partite. Abbiamo sbagliato rigori, occasioni ed è per questo che non stiamo vincendo. Daniel James? E' fantastico, ha un grande atteggiamento, vuole imparare, ha fame. È all'inizio della sua carriera ma con le sue attitudini ne avrà una buona. Vogliamo aiutarlo a diventare un giocatore completo".