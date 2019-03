Man United, Solskjaer su De Gea: "Gol di Xhaka? Il rinnovo non c'entra"

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha risposto alle dichiarazioni di Gary Neville che ha associato l'errore commesso da David De Gea ai problemi relativi al rinnovo di contratto del portiere spagnolo: "E' troppo professionale per lasciare che la sua mente pensi ad altro durante la partita. I migliori calciatori sanno come concentrarsi. Non lo classifico come un errore: i difensori erano fermi, non hanno fatto la dovuta pressione su Xhaka per difendere la nostra porta".