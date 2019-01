L'allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha commentato ai canali ufficiali del club il rinnovo di contratto fino al 2024 del talentoso attaccante Anthony Martial: "Martial è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere nella propria rosa. Ha un buon cervello calcistico che, unito al suo talento eccezionale, lo rende un calciatore con un futuro strepitoso davanti a sé. Questo è il club perfetto per per progredire nel suo sviluppo come attaccante di alto livello e siamo tutti contenti che abbia firmato un contratto a lungo termine con noi".