Dopo il successo per 4-1 sul Newcastle, il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in termini entusiastici del giovane Mason Greenwood: "Mason tecnicamente può fare quello che vuole. Cristiano Ronaldo segna tanto anche col piede sinistro e lo stesso fa Mason, è un finalizzatore fantastico. Sta crescendo come persona, credo che serviranno ancora un paio d'anni per vederlo al massimo".