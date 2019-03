Man United, Solskjaer: "Un grande passo indietro, non c'era qualità"

Brutta sconfitta subita dal Manchester United, eliminato dalla FA Cup dopo il 2-1 subito in casa del Wolverhampton: "Abbiamo iniziato troppo lentamente e abbiamo giocato il loro gioco: il nostro possesso non era abbastanza brillante e abbastanza veloce, quindi è una prestazione deludente", ha ammesso Solskjaer dopo la gara. "Non penso che avessimo abbastanza qualità nell'ultima parte dell'area, abbastanza combinazioni, abbiamo avuto un discreto dominio con la palla nel primo tempo ma questo non aiuta se si allontana la palla e si può contrattaccare. Questo è stato un grande passo indietro".