© foto di Imago/Image Sport

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima partita contro il Southampton: "Valencia? Al momento non sono sicuro che troverà un accordo per restare qui un altro anno. Non è al 100% anche se ha avuto una grandiosa carriera con noi. Dipende tutto da cosa riuscirà a dimostrare nei prossimi mesi. Spero ce la possa fare e che possa dimostrare sul campo il suo valore. Il futuro di De Gea? Non ci sono aggiornamenti. Sta trattando con il club e spero che riesca a trovare un accordo. Non ci posso più mettere bocca, ma credo che andrà tutto bene".