Alle 17.30 il Manchester United sarà di scena in casa del Newcastle e il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ha ammesso che serve una vittoria alla sua squadra: "Ovviamente non ci piace non vincere le partite", ha ammesso a Sky Sports. "Ci mettiamo cuore, vita e anima in questo lavoro. Se vinci partite sei più felice, il tuo umore cambia ma ciò non significa che le tue prestazioni siano state migliori.i risultati cambiano umore. Per noi ottenere un risultato a Newcastle è vitale ora. Penso che potrebbe cambiare l'umore della squadra".