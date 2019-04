© foto di

Successo importante per il Manchester United che ha battuto 2-1 il West Ham con la doppietta di rigore di Pogba. Dopo la gara Ole Gunnar Solskjaer ha detto: "Siamo riusciti a farcela. So che non è facile perché abbiamo giocato mercoledì e abbiamo apportato alcune modifiche. Hanno meritato i due rigori e abbiamo la fortuna un grande portiere. Inoltre abbiamo un'altra gara martedì e i giocatori pensavano a quello. Ma non capisco come possiamo giocare il mercoledì e poi di nuovo il martedì, questa è una mia piccola lamentela con la Uefa. Recentemente ci sono state due partite in cui abbiamo giocato bene ma non abbiamo ottenuto quello che meritavamo, ma nelle ultime due partite in casa contro Watford e West Ham abbiamo probabilmente ottenuto quello che non meritavamo, quindi tutto si uniforma nel corso della stagione".