Man United, Solskjaer: "Vittoria vitale, è stata una buona prestazione"

© foto di

Dopo la vittoria contro il Leicester City, il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer l'ha definita vitale: “C'erano molte ragioni per cui avevamo bisogno di una vittoria. Per i ragazzi, che possono vedere che siamo sulla strada giusta. Ho pensato che i primi 20-25 minuti fossero eccellenti. Poi, ovviamente, abbiamo anche giocato contro una buona squadra e ci hanno reso la vita difficile e a volte abbiamo preso decisioni sbagliate. Siamo stati un po' sciatti sulla palla, ma abbiamo dovuto difendere e probabilmente è stata la prima volta in questa stagione, a parte alcune parti del primo tempo contro il Chelsea, che abbiamo dovuto difendere in profondità contro una squadra che spingeva ma non mi sono mai sentito sotto una pressione impegnativa Non hanno creato troppe occasioni nella ripresa nonostante il possesso palla".