© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester United vuole portare via da Liverpool il giocattolino di Ancelotti. Come riporta il Sun, l'attaccante classe 1997 Dominic Calvert-Lewin sarebbe infatti uno degli obiettivi principali dei Red Devils per la prossima stagione. Il talento dell'Everton, autore di 10 reti in 22 presenze finora, ha giovato non poco del recente cambio di allenatore dei Toffees con 3 centri solo nelle ultime due partite.