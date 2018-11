Man United, tempo di rinnovi: anche Mata ed Herrera pronti a firmare

© foto di Imago/Image Sport

Tempo di rinnovi in casa Manchester United. Dopo Ashley Young e Phil Jones, anche Juan Mata e Ander Herrera dovrebbero prolungare la loro permanenza a Old Trafford. Entrambi i calciatori spagnoli hanno il contratto in scadenza a giugno 2019 e il club non ha intenzione di perderli a parametro zero. Lo riporta Sky Sports.