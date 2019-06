© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Manchester United sa perfettamente che potrebbe perdere Paul Pogba questa estate. Il centrocampista francese infatti sembra propenso a lasciare nuovamente l'Inghilterra e Juventus e Real Madrid sono pronte ad accoglierlo. Pertanto i Red Devils stanno lavorando già per trovare un sostituto e secondo le ultime indiscrezioni del The Sun lo avrebbero individuato in Youri Tielemans, centrocampista del Monaco che ha giocato la seconda parte di stagione al Leicester e sarebbe propenso a tornare in Inghilterra. Il club francese pretende 45 milioni di euro per cedere il centrocampista belga.