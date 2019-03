Man United, tifoso accoltellato da tassista dopo il 3-1 al PSG

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un tifoso del Manchester United, statunitense di 44 anni, è stato accoltellato nella notte dopo la clamorosa rimonta dei Red Devils contro il PSG in Champions League. L'uomo, che si trovava in un taxi con altri amici, è stato ferito dallo stesso tassista che li ha minacciati fermando repentinamente la vettura in seguito ai cori di festeggiamento dei clienti in favore del club inglese. L'aggressore ha minacciato dapprima la donna del gruppo, difesa dal cittadino USA che poi ha ricevuto una coltellata al petto. Operato d'urgenza si trova in terapia intensiva presso l'ospedale Europeen Georges-Pompidou. A riportarlo è Sky Sports UK.