Man United, tormentone Maguire alle battute finali: accordo col Leicester

Un tormentone dell'estate (e non solo) potrebbe essere finalmente arrivato al suo epilogo. Secondo quanto riporta The Telegraph, il Manchester United in queste ore sarebbe riuscito infatti a convincere il Leicester per Harry Maguire, pronto così a trasferirsi ai Red Devils per 90 milioni di euro e diventare il difensore più pagato di sempre.