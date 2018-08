Man United travolto, Mourinho rischia. La rassegna stampa inglese

José Mourinho sotto processo dopo il clamoroso ko interno per 0-3 del suo Manchester United contro il Tottenham, nel Monday Night del terzo turno di Premier League. I Red Devils hanno collezionato la miseria di tre punti in altrettante partite: "Dolore Moura per Mourinho" titola il Daily Express: "José schernito dopo la sua peggior sconfitta di sempre in casa" si legge. "Moura è sofferenza per Mourinho. Il brasiliano segna una doppietta conducendo gli Spurs al successo sullo sfortunato United" scrive The Guardian. Titolo simile per Metro Sport mentre il Mirror mette in evidenzia le parole di scherno dei tifosi del Tottenham nei confronti di Mourinho a fine gara: "Sarai esonerato in giornata". Per Sun Sport: "Mourinho è sull'orlo dell'esonero" mentre il Times evidenzia: "Il peggior inizio di stagione di Mourinho".