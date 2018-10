Man United-Valencia, gara iniziata in ritardo per colpa... del traffico

© foto di Imago/Image Sport

In molti si saranno resi accorti del ritardo nell'inizio della sfida fra Manchester United e Valencia. E la colpa è proprio dei Red Devils, visto che Mourinho e i suoi giocatori sono arrivati a Old Trafford appena 40 minuti prima del fischio d'inizio a causa di un ingorgo nel tragitto per lo stadio. Le squadre, per regolamento UEFA, devono essere allo stadio 75 minuti prima dell'incontro, mentre lo United ha fatto un ritardo di almeno 35 minuti.

La UEFA potrebbe sanzionare il club inglese per questo ritardo, ma secondo As probabilmente chiuderà un occhio anche perché un ufficiale era presente al momento dell'uscita (in perfetto orario) della squadra dall'hotel.