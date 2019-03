© foto di Imago/Image Sport

Antonio Valencia e il Manchester United sono pronti a dirsi addio. Una notizia che lo stesso laterale classe '85, per il quale non è stata esercitata l'opzione di rinnovo del contratto, ha voluto confermare attraverso le sue reti sociali. "Lago Agrio è un'umile città dell'Ecuador. Da bambino mai avrei immaginato di conoscere l'Europa. Ringrazio Dio per avermi permesso di giocare dieci anni nella squadra più grande del mondo: il Manchester United. Spero di rimettermi presto per terminare questa stagione giocando a Old Trafford". In questa stagione Valencia è stato tormentato dagli infortuni (solo otto presenze finora) e in campionato è fuori da sette partite consecutive.