Man United, Van der Sar si tira fuori: "Io nuovo dt? Senza senso"

© foto di Federico De Luca

Edwin van der Sar era stato indicato come uno dei papabili ad ambire al ruolo di nuovo direttore tecnico del Manchester United, società che con ogni probabilità a breve entrerà in una fase di rivoluzione. Ma l'ex portiere di Juventus e Manchester United, oggi in dirigenza all'Ajax, ha smentito questa possibilità a Ziggo Sport: "L'ho saputo dalla stampa: questa storia dello United è assolutamente priva di senso. Ho ancora due anni di contratto, l'Ajax è casa mia e spero di rimanere qui ancora a lungo. Vogliamo raggiungere successi meravigliosi".