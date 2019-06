© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Entro le prossime 48 ore il Manchester United potrebbe chiudere l'acquisto dell'esterno destro del Crystal Palace Aaron Wan-Bissaka. I Red Devils stanno parlando in queste ore con il club proprietario del suo cartellino per limare gli ultimi dettagli. Solskjaer ha ottenuto il calciatore che ha richiesto ai suoi dirigenti, che verseranno 60 milioni di sterline per il via libera da parte dei Glaziers. A riportarlo è il Daily Mail.