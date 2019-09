Man United, Wenger si candida: "Mi piacerebbe allenare i Red Devils"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arsene Wenger, storico ex allenatore dell'Arsenal adesso senza panchina, ha parlato a BeIn Sports candidandosi, senza mezzi termini, come futuro tecnico del Manchester United: "I Red Devils avrebbero bisogno di almeno 4 giocatori, ma nel complesso penso che sia una squadra già pronta per competere per tutto. Non sono cos ì distanti da questo obiettivo come pensa qualcuno. Il problema è che la squadra non ha un piano di gioco preciso, va allenato e sviluppato. La panchina del Man United sarebbe un sogno per qualsiasi tecnico, almeno per quelli che vivono con coraggio e lavorano con fiducia. Ripeto: allenare all'Old Trafford sarebbe un sogno e io sono una persona con fiducia, coraggio e molte idee".