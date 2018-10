Man United, Woodward cancella un summit di mercato. Mou furioso

© foto di Imago/Image Sport

Quella attualmente in corso non è certamente la stagione più semplice per lo United ed il suo tecnico José Mourinho. Ed i problemi, soprattutto relazionali, con il proprietario Ed Woodward potrebbero peggiorare ulteriormente. Secondo il The Sun, infatti, la scorsa settimana in numero uno del club ha cancellato all'ultimo secondo un 'incontro col tecnico in vista del mercato di gennaio' nel quale sarebbero dovute venir fuori le linee guida in vista della campagna trasferimenti in cui Mou avrebbe voluto acquistare un difensore centrale di livello, oltre ad un direttore sportivo vero e proprio. Fatto che, manco a dirlo, ha scatenato la rabbia dello Special One.