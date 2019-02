Man United, Woodward: "Rinnovo De Gea? Speriamo nell'accordo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il vice presidente del Man United Ed Woodward, ha parlato in conference call con alcuni giornalisti a proposito del prolungamento di David De Gea: "Speriamo di trovare tutti gli accordi entro la fine della stagione". Poi sul futuro della panchina ha aggiunto: "Non sono coinvolto in questa scelta ma la prossima volta che parleremo sarà quando annunceremo il prossimo allenatore".