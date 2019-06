Man United, Woodward: "Stiamo lavorando sul mercato per tanti acquisti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester United ha già ufficializzato gli arrivi di Daniel James e Aaron Wan-Bissaka ma l'amministratore delegato del club inglese Ed Woodward ha assicurato che questa estate sarà molto calda: "Nonostante la natura inflazionata del mercato e i rumors costanti che possono essere fuorvianti, il nostro team in collaborazione con il manager sta lavorando serenamente dietro le quinte per portare altri giocatori entusiasmanti che si adattano alla nostra visione a lungo termine. Dopo l'arrivo di Daniel James dallo Swansea all'inizio di questo mese, sono lieto di confermare che abbiamo preso l'entusiasmante giovane difensore Aaron Wan-Bissaka di Crystal Palace. Aaron si adatta perfettamente alla filosofia e ai piani di Ole per costruire la sua squadra ed è un giocatore che entusiasmerà i nostri grandi tifosi man mano che la stagione inizierà".