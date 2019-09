© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato contro il Southampton, il capitano del Manchester United Ashley Young ha detto: "Penso che siano due punti persi, anche prima che loro fossero in 10 uomini ci siamo sentiti a nostro agio. Hanno creato forse una o due occasioni e una di queste è entrata. Non siamo venuti qui per pareggiare, siamo venuti per vincere. Ci siamo sentiti molto a nostro agio nella prima mezz'ora. Se avessimo segnato di nuovo, sarebbe stato un match diverso nel secondo tempo. Quando hai delle occasioni devi sfruttarle".