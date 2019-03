© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il capitano del Manchester United Ashley Young ha parlato ai microfoni di BBC Sport dopo la sconfitta subita in casa contro l'Arsenal: "Deludente soprattutto quando si creano così tante occasioni, in un altro giorno avremmo sfruttato queste occasioni e avremmo potuto essere 2-0 o 3-0 all'intervallo, contro le squadre più forti. Il rigore? Da dove ero non credo che c'era il rigore. Conosco il carattere e lo spirito di squadra che abbiamo: per dove eravamo ad ottobre e dove siamo ora, ma dovremmo spingerci più in alto in classifica".