Man United, Zidane chiede quattro acquisti alla dirigenza

Zinedine Zidane sembra il favorito per subentrare a José Mourinho in caso di esonero. Secondo la stampa inglese il tecnico francese si è detto favorevole a prendere il Manchester United in corsa ma avrebbe chiesto almeno quattro rinforzi per accettare la panchina: si tratta di Toni Kroos, James Rodriguez, Thiago Alcantara e Cavani del PSG.