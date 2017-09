Man Utd, il mancato arrivo di Mbappé al Real ha fatto saltare l'affare-Bale

© foto di J.M.Colomo

Come riporta The Sunday Times, Gareth Bale avrebbe rifiutato il Manchester United dopo il mancato arrivo al Real Madrid di Kylian Mbappé, l'attaccante francese del Monaco finito al PSG dopo un lungo corteggiamento delle merengues. Bale, infatti, avrebbe faticato a giocare nel 4-3-1-2 di Zidane con un concorrente in più.