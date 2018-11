Man Utd, Lindelof infortunato resta in campo. Mou: "E' un esempio"

Nel finale della sfida contro il Crystal Palace, il difensore del Manchester United Victor Lindelof ha accusato un infortunio al bicipite femorale ma per non lasciare la squadra in 10 visto che Mourinho aveva già speso tutte e tre le sostituzioni, lo svedese è rimasto comunque in campo e dopo la gara è stato elogiato dal suo tecnico: "Dico sempre che questo è il periodo delle ferite. Quando non si infortunano in nazionale, arrivano nei club e sono infortunati nei club e ha giocato contro la Russia tre giorni fa o due giorni fa e, naturalmente, abbiamo bisogno di lui e ha giocato e probabilmente è stato il miglior in campo. E' un ragazzo coraggioso, e chissà per quanto tempo resterà fuori, ma è un esempio fantastico".