Man Utd, Lukaku: "Serve cinismo, dobbiamo continuare a fare punti"

L'attaccante del Manchester United Romelu Lukaku ha parlato dopo la vittoria conquistata contro il Burnley: "E 'stata una grande vittoria, nell'ultima partita siamo partiti bene, ma non abbiamo colto le nostre possibilità. Sapevamo di dover aumentare il risultato nel secondo tempo, abbiamo carattere e dobbiamo essere più cinici. Eravamo delusi per l'ultima gara contro il Tottenham, oggi abbiamo segnato e dobbiamo continuare a vincere per cercare di catturare le squadre davanti a noi".