Man Utd, Mourinho: "Gruppo Champions tosto, Juve candidata alla finale"

In un'intervista rilasciata a MUTV, José Mourinho ha parlato del girone di Champions League che vede il Manchester United inserito in quello della Juventus, con Valencia e Young Boys: "

Difficile per noi, difficile per loro. Un gruppo molto difficile con una delle più grandi candidate a raggiungere la finale, la Juventus, una squadra che ha fatto un incredibile investimento aggiunto ad una squadra fantastica che avevano, quindi una grande, grande candidata. Il Valencia è anche una delle prime quattro squadre in Spagna e questo dice tutto. Lo Young Boys è, ovviamente, una squadra che viene dalla quarta fascia e il mondo dirà che è la squadra che non ha possibilità di qualificarsi, ma per qualche motivo si sono qualificati, sono andati in Croazia e hanno vinto negli spareggi [contro la Dinamo Zagabria], per qualche motivo hanno battuto il Basilea e hanno vinto il titolo svizzero. Oltre a ciò, giocano su un campo sintetico, che è un grande vantaggio per loro e un grande svantaggio per le altre squadre".